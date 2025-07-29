الفرنسي باييت سيحاكم في البرازيل بتهمة العنف النفسي

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : سيخضع لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق ديميتري باييت للمحاكمة في البرازيل حيث تتهمه امرأة تزعم أنها كانت على علاقة به عندما كان يلعب مع فاسكو دي غاما بالعنف النفسي، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس الإثنين من مصدر مطلع على القضية.

وقبل قاضٍ في ريو دي جانيرو (جنوب شرق البلاد) الشكوى التي رفعتها المحامية لاريسا فيراري في 25 تموز/يوليو بتهمة التسبب بأضرار نفسية وعاطفية، وفقا للمصدر.

ورفضت المكاتب الإعلامية التابعة للادعاء العام والمحاكم في ريو تأكيد الادعاء احتراما للسرية القضائية.

ووجه مكتب المدعي العام البرازيلي رسميا في 20 حزيران/يونيو لائحة اتهام إلى لاعب مرسيليا السابق، بعد أيام معدودة على توصل ابن الـ38 عاما لاتفاق ودي مع فاسكو دي غاما لإنهاء العقد الذي يربطهما، وذلك بعدما دافع عن ألوان النادي البرازيلي منذ صيف 2023 في مشوار خاض خلاله 77 مباراة، مسجلا 8 أهداف مع 16 تمريرة حاسمة.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس في نيسان/أبريل، فإن فيراري تقدمت بشكوى ضد باييت بتهمة "العنف الجسدي والنفسي".

وقال المتحدث باسم الشرطة المدنية في ريو لفرانس برس "سُجّلت الشكوى في مركز شرطة متخصص في دعم النساء، والتحقيق جار تحت طابع السرية".

وبحسب محضر الشرطة المؤرخ بتاريخ 29 آذار/مارس، أفادت المرأة بأنها تعرّضت لـ"الاعتداء" من قبل باييت، ما ترك آثارا على جسدها، مشيرة إلى تعرضها لـ"عنف جسدي وأخلاقي ونفسي وجنسي".

وقالت ابنة الـ28 عاما التي تُشجّع فاسكو دا غاما، لفرانس برس إنها تعرّفت على باييت عبر إنستغرام في آب/أغسطس الماضي، ونشأت بينهما لاحقا علاقة عاطفية رغم أن الفرنسي متزوج.

وأضافت "في كانون الأول/ديسمبر، نشب أول خلاف بيننا، وبدأ يهددني قائلا إنه سيعاقبني. كان يطلب مني إثبات حبي له والذي كان يتضمن الإهانة. لقد سجلت مقاطع فيديو لنفسي وأنا أشرب بولي وأشرب من ماء المرحاض وألحس الأرض".

كما زعمت أن باييت الذي ما زال من دون فريق بعد رحيله عن فاسغو دي غاما، كان أحيانا "يدفعني" و"يدوس عليّ".

وبحسب تقرير آخر اطّلعت عليه فرانس برس، قالت المشتكية إنها تعاني من اضطراب الشخصية الحدّية، وهو اضطراب يتميّز بفرط الحساسية وعدم الاستقرار العاطفي في العلاقات، وقد طلبت من الشرطة توفير الحماية لها من باييت.

ويسعى الادعاء العام إلى إدانة اللاعب ودفع تكاليف رعاية الطبية للمحامية وفق مصدر مطلع على القضية.