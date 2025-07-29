دورة مونتريال: أوساكا إلى الدور الثاني بعد ساعات على انفصالها عن موراتوغلو

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى سابقا و49 حاليا، الدور الثاني من دورة مونتريال الألف نقطة لكرة المضرب من دون عناء، وذلك بفوزها على الكندية أريانا أرسينو الصاعدة من التصفيات 6 4 و6 2.

واحتاجت بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز لعامي 2018 و2020 إلى ساعة و16 دقيقة كي تحجز بطاقتها إلى الدور الثاني بعد ساعات معدودة على انفصالها عن مدربها الفرنسي الشهير باتريك موراتوغلو، منهية علاقة استمرت لأقل من عام، على أن تعمل تحت اشراف البولندي توماش فيكتوروفسكي، المدرب السابق لمواطنته إيغا شفيونتيك (من 2021 حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي) على أساس تجريبي.

وباتت ابنة الـ27 عاما بعيدة كل البُعد عما كانت عليه حين أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين وفلاشينغ ميدوز مثلهما، متأثرة أولا بمشاكلها النفسية ومن ثم بابتعادها عن الملاعب بسبب الأمومة.

ومنذ تتويجها الكبير الرابع والأخير عام 2021 في أستراليا المفتوحة، فشلت أوساكا في الذهاب أبعد من الدور الثالث في 12 مشاركة لها في الـ"غراند سلام"، فيما غابت عن منصة التتويج بالمجمل منذ البطولة الأسترالية أيضا، لكنها وصلت هذا الموسم إلى نهائي دورة أوكلاند حيث خسرت أمام الدنماركية كلارا تاوسون.

وتلتقي أوساكا في الدور التالي من الدورة التي أحرزت لقبها في العامين الماضيين الأميركية جيسيكا بيغولا، الروسية ليودميلا سامسونوفا وصيفة 2023 والتي أعفيت من الدور الأول كمصنفة 13.

وفي أبرز النتائج الأخرى، بلغت اليونانية ماريا ساكّاري الدور الثاني بفوزها على الكندية الأخرى كارسون برانستين 6 2 و3 6 و7 5، لتصطدم في اختبارها التالي ببيغولا.

وبلغت الدور ذاته الكندية أوجيني بوشار، وصيفة بطولة ويمبلدون لعام 2014 التي أعلنت أن دورة مونتريال ستكون مشاركتها الأخيرة قبل الاعتزال عن 31 عاما، بفوزها على الكولومبية إميليانا أرانغو 6 4 و2 6 و6 2، لتواجه السويسرية بيليندا بنتشيتش المصنفة 17 في الدورة.