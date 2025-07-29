شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن الصفقة الجديدة بعد رحيل الجفالى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الزمالك إنهاء نادى فاركو التفاوض حول ضم أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول بالزمالك، لحل أزمة اللاعبين الأجانب بالفريق، حيث يضم الزمالك بين صفوفه خمسة لاعبين وهم محمود بنتايج، شيكو بانزا الصفقة الجديدة، سيف الجزيرى، صلاح مصدق، وأحمد الجفالى، وحال إتمام صفقة الجفالى لفاركو سيعلن الزمالك عن صفقته الجديدة المقرر التعاقد معها حتى يفسح مكاناً للاعب الجديد.

واقترب نادي فاركو من إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، بعدما تعثرت معظم المحاولات السابقة لإعارة اللاعب لأي نادٍ داخل مصر، كما تمسكت أندية تونس بالحصول على خدماته دون مقابل أو بمقابل مادي ضعيف لا يُرضي إدارة الزمالك.

ويرغب الجفالي فى الاستمرار بالدوري المصري، وهو ما دفع مسئولي نادي فاركو للدخول في مفاوضات جادة لضم اللاعب على سبيل الإعارة، فى خطوة من شأنها تخفيف الضغط على الزمالك فيما يخص ملف الأجانب، والسماح للنادي بقيد عناصر أجنبية جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

الجفالى يرفض الرحيل عن الزمالك إلا بالدورى المصرى ، حيث يتمسك باللعب في مصر، وتم عرضه على الاتحاد السكندرى وكذلك المصرى البورسعيدى، إلا ان الاتحاد رفض ضم اللاعب بناء على رغبة أحمد سامى المدير الفنى، وكذلك النادى المصرى ، حتى اقترب من الانضمام لفاركو.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي، إذا ما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الناديين، في ظل رغبة مشتركة في إنهاء الملف سريعًا.