شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائي.. انطلاق معسكر منتخب مصر أول سبتمبر استعدادا لـ إثيوبيا وبوركينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر ، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، الأول من سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لانطلاق معسكر المنتخب استعداداً لخوض مباراتي إثيبوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو فى الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني مع إثيوبيا 5 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

من جانبه، قال طه عزت رئيس لجنة المسابقات، إن بداية الدوري المصري الممتاز كان من المقرر إقامتها 15 أغسطس لكن للرغبة فى انتهاء البطولة مبكراً وراء بداية انطلاقه فى 8 من الشهر ذاته.

وأضاف عزت، "بداية الموسم كانت 15 أغسطس، وبعدها قررنا أن تكون بداية الدوري يوم 8 حتى ينتهي فى مايو، موضحا أن الدوري الموسم المقبل لن يكون به تأجيلات لجميع الفرق بلا استثناء.

وتابع عزت، "كان هناك تنسيق بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وجهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن من أجل التنسيق بسبب فترة التوقف الدولي".

واختتم طه عزت تصريحاته قائلا، "وضعنا مواعيد مباريات الدوري الممتاز بناءً على أچندة منتخب مصر وفترات التوقف الدولي".