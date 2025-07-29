شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه إنبي ودياً استعداداً للموسم الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام إنبي، ضمن برنامج الاستعداد الذي يخوضه الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية استعدادا للموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة مودرن سبورت 9 أغسطس المقبل، فى رحلة الدفاع عن الدرع المتوج به 45 مرة من قبل.

وسبق وخاض الأهلي مباراتين وديتين فى معسكره الخارجي فى تونس أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين، فاز فى الأولى بنتيجة 4 / 1 والثانية بنتيجة 5 / 0، وطلب خوض مباراتين وديتين أخريين فى القاهرة، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد وتسهيل توصيل أفكاره وفلسفته إلى لاعبي الفريق الأحمر، أولهما اليوم أمم إنبي.

وناقش الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي ، مع جهازه المعاون، برنامج الفريق فى المرحلة الثانية من فترة الإعداد، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء معسكر الأهلي المغلق فى دولة تونس، والذي تخلله خوض مباراتين وديتين، قبل أن تعود البعثة الحمراء إلى القاهرة الأحد الماضي.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري المصري، ومنها مباريات الأهلي بطل الدوري المصري فى النسخة الأخيرة، والذي يستهل الموسم الحالي بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس المقبل.

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى.. يوم السبت 9 أغسطس.. مودرن سبورت × الأهلي.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثانية.. يوم الجمعة 15 أغسطس.. الأهلي × فاركو.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثالثة.. لن يلعب

الجولة الرابعة.. الإثنين 25 أغسطس.. غزل المحلة × الأهلي.. استاد غزل المحلة.. الخامسة مساءً.

الجولة الخامسة.. السبت 30 أغسطس.. الأهلي × بيراميدز.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة السادسة.. الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة السابعة.. الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة.. الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. استاد السويس الجديد.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ11.. يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.. الأهلي × الاتحاد.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ12.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ13.. يوم الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي × المصري.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ14.. يوم الثلاثاء 25 نوفمبر.. الأهلي × الإسماعيلي.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة 15.. يوم الإثنين 19 يناير 2026.. طلائع الجيش × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ16.. يوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. الأهلي × وادي دجلة.. استاد القاهرة.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ17.. يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.. البنك الأهلي × الأهلي.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ18.. يوم الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي × الجونة.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ19.. يوم الإثنين 23 فبراير 2026.. سموحة × الأهلي.. استاد برج العرب.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ20.. يوم السبت 28 فبراير 2026.. الأهلي × زد.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ21.. يوم الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون العرب × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءً.