الزمالك يعرض الروماني أندري كورديا على فيريرا لضمه مجاناً

عرض مسئولو نادى الزمالك اللاعب الرومانى أندري كورديا، لاعب فريق الطائى السعودى السابق، على البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، حيث انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، ليتم ضمه فى صفقة انتقال حر، حال حسم الزمالك موقفه من ضم اللاعب أو عدمه.

كورديا يقترب من الزمالك

وتلقى الزمالك عرضاً من أحد الوكلاء بضم الرومانى كورديا فى الموسم الجديد، خاصة أنه لن يكلف الزمالك سوى راتبه، لأنه سيكون صفقة مجانية، وهو ما يتناسب مع ظروف الزمالك الفترة الحالية، كما أن اللاعب يبلغ من العمر 26 عاما، ويلعب كورديا فى مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذى يبحث فيه الزمالك عن لاعب سوبر للتعاقد معه، وهو ما سيحل أزمة هذا المركز.

الزمالك يعرض كورديا على فيريرا

ويدرس مسئولو الزمالك ضم كورديا، ولكن بعد عرضه على المدير الفني يانيك فيريرا لحسم موقف ضمه من عدمه، على أن يتابع مستوى اللاعب ومقاطع فيديو خلال المباريات التي شارك بها مع فريقه للحكم على مستواه، ومن ثم الدخول فى مفاوضات معه، ولكن يتوقف الأمر على قرار المدير الفني بالرغبة فى ضم اللاعب.

وحال الدخول فى مفاوضات مع كورديا وإتمام التعاقد معه سيكون ضمه لفريق على حساب أحمد الجفالى الذى اقترب من الرحيل عن الفريق بعد الاتفاق بين الزمالك وفاركو على ضم اللاعب خلال الصيف الجارى.

الزمالك يرفض التنازل عن حقوقه فى صفقة أوكو

من ناحية أخرى، رفض نادي الزمالك التنازل عن حقوقه القانونية فى أزمة اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، والتي تسببت فى تعطيل انتقال اللاعب إلى نادي الرياض السعودي خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن النادي يتمسك بتفعيل الاتفاق الثلاثي الموقع بينه وبين نادي لوزيرن واللاعب نفسه، والذي يلزم جميع الأطراف ببنود قانونية واضحة تم التوافق عليها، رغم عدم استكمال الإجراءات النهائية للانتقال حتى الآن.