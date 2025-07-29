شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلب مواجهة منتخب الناشئين ودياً فى نوفمبر استعداداً لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر 2008 بقيادة أحمد الكاس دعوة من السعودية لخوض مباراتين وديتين في نوفمبر المقبل، قبل السفر إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على مشاركة المنتخب الوطني فى كأس الخليج للشباب التى ستقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى، بقيادة احمد الكاس، بالإعداد للمشاركة فى البطولة فى إطار استعدادات فريقه للمشاركة فى كأس العالم المقرر إقامتها بقطر فى نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ، بقيادة أحمد الكاس، منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل بعد تأهل الفراعنة من خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا

من ناحية أخرى، فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، عدم ضم بديل لرامي عادل مدرب المنتخب السابق، والذى رحل عن الجهاز الفني مؤخرا بناء على طلب الكاس.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.