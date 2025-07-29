شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش إمكانية ضم بديل لـ"كوكا" قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع لاعب وسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال رحيل أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق إلى قاسم باشا التركي، الذي يرغب في ضم اللاعب وقدم عرضا رسميا إلى مسئولي القلعة الحمراء من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

ولم يحسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم من بيع أحمد نبيل كوكا، فى ظل عدم التوصل لاتفاق مالي بين الناديين، مع وجود فوارق بين المبلغ المعروض من النادي التركي والمبلغ المطلوب من النادي الأهلي للموافقة على بيع كوكا فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وبناءً على تطورات ملف التفاوض بين الأهلي وقاسم باشا، سيتحدد موقف الأهلي النهائي من التفكير فى ضم لاعب وسط جديد حال رحيل كوكا أو غلق الملف نهائياً، حال فشل الاتفاق مع النادي التركي والاعتذار عن عدم بيعه، لاسيما مع تأكد بقاء كوكا مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

واشترط مسئولو النادي الأهلي رفع المقابل المالي المُقدّم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.