بيراميدز يعود من تركيا ويستعد لفترة الإعداد الثانية

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم، الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، قادمة من تركيا عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجى الذى أقامه الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية عقب العودة من تركيا، على أن يستأنف تدريباته بداية من يوم الجمعة 1 أغسطس على فترتين قبل أن يواجه سيراميكا وديا يوم 2 أغسطس، ثم يواجه أسوان في اليوم التالي 3 أغسطس، على أن تقام المباراتان على استاد الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز خلال معسكر تركيا ثلاث مواجهات ودية، أمام باندرما سبور التركي، وقاسم باشا التركى، وتراكتور الإيراني.

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاءت مواجهات بيراميدز خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة، كالتالى:

الجولة الأولى .. بيراميدز أمام وادى دجلة

الجولة الثانية مع الإسماعيلي

الجولة الثالثة.. المصرى أمام بيراميدز

الجولة الرابعة.. بيراميدز أمام مودرن سبورت.

الجولة الخامسة الأهلى أمام بيراميدز.

الجولة السادسة .. بيراميدز باى .

الجولة السابعة.. بيراميدز أمام زد.

الجولة الثامنة.. كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز.

الجولة التاسعة.. بيراميدز أمام طلائع الجيش

الجولة العاشرة .. بتروجت أمام بيراميدز .

الجولة الحادية عشرة..بيراميدز أمام فاركو .

الجولة الثانية عشرة.. إنبى أمام بيراميدز .

الجولة الثالثة عشرة.. بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى .

الجولة الرابعة عشرة.. بيراميدز مع المقاولون.

الجولة الخامسة عشرة.. البنك الأهلى مع بيراميدز .

الجولة السادسة عشرة .. بيراميدز أمام الجونة .

الجولة الثامنة عشرة.. سموحة مع بيراميدز .

الجولة التاسعة عشرة .. غزل المحلة مع بيراميدز.

الجولة العشرون.. بيراميدز مع الزمالك .

الجولة الحادية والعشرون .. حرس الحدود أمام بيراميدز.