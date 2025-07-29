شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس ضم 3 أجانب قبل ختام الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي المصري اتصالاتهم، خلال الساعات الأخيرة، لضم 3 لاعبين أجانب على الأقل لدعم صفوف الفريق، وذلك بعد رحيل كل من، النيجيري جون إيبوكا، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، عن صفوف النادي البورسعيدي بعد خروجهم من الحسابات الفنية للتونسي نبيل الكوكي في الموسم المقبل، وذلك قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الذي يغلق أبوابه في السادس من أغسطس المقبل.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وكان المصري قد خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، حيث تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر في الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، في لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

ويختتم المصري معسكره المقام حالياً بمدينة سوسة، الجمعة المقبل الأول من شهر أغسطس، ليعود الفريق إلى القاهرة استعداداً لمباراته الأولى بالدوري والتي تجمع بنادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

من جانبه، أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس، في بيان رسمي للنادي، أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا إلى أن رجال المصري وصلوا بسلامة الله تعالى إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري، وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق، وكانت النتيجة تشير وقتها إلى تقدم المصري بهدف دون مقابل سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

واستنكر محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة، والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني، لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.