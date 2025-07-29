شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك الودية استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لانطلاق بطولة الدورى فى الموسم الجديد، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، حيث يلتقى الفريق مع سيراميكا فى افتتاح المباريات، وفقا لما أسفرت عنه قرعة بطولة الدورى.

وقرر الجهاز الفنى خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام كل من غزل المحلة وبروكسى، ومن المقرر أن تقام المباريات فى المواعيد التالية..

موعد مباريات الزمالك الودية

الزمالك مع المحلة الخميس المقبل 31 يوليو بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية.

الزمالك مع بروكسى الجمعة المقبل 1 أغسطس بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة الزمالك وسيراميكا

ويلتقى الفريق مع سيراميكا في الجولة الاولى من بطولة الدورى، فى اللقاء المقرر له الثامنة مساء الجمعة 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس.

وعاد الزمالك أمس لخوض تدريباته بالمعلب الفرعى لإستاد الدفاع الجوى، بعد أن أنهى معسكره المغلق الذى أقيم بالعاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، والذى شهد خوض 3 مباريات ودية أمام كل من رع والشمس ودجلة.