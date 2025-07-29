شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس رحيل فان ديريك ودعدور وعادل فى الصيف الحالى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي إمكانية رحيل الثلاثي فان ديريك الجناح وأحمد دعدور حارس المرمى وهشام عادل بلحة الجناح، خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بالثلاثي.

ويرغب الاتحاد في رحيل ديريك من أجل إفساح المكان لضم لاعب أجنبي بإمكانيات أعلى منه، لاسيما مع عدم وجود قناعة كاملة بإمكانيات اللاعب.

فيما يرحب مسئولو الاتحاد برحيل أحمد دعدور في ظل صعوبة حصوله على فرصة، لاسيما بعد التعاقد مع الحارس الشاب يوسف نادر ومن قبله محمود جنش ومعهما صبحي سليمان.

فيما لا يمانع الجهاز الفني في رحيل هشام عادل حال تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري المصري، مع ضرورة توفير البديل، باعتبار أن مركز الجناح من أهم المراكز التي يرغب أحمد سامي في تدعيمكها بصفوف زعيم الثغر.

وتوصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق على فسخ عقد الغاني مورو ساليفو، بعد الأزمة التي حدثت بين الطرفين بسبب مستحقات اللاعب، وعقب موافقة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

واتفق ساليفو مع الاتحاد على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين مقابل الحصول على جزء من مستحقاته مع التنازل عن قيمة عقده في الموسم الجديد، وأصبح ساليفو لاعبا حراً، ومن حقه تقرير مصيره في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقدم الغانى مورو ساليفو شكوى ثانية ينذر فيها إدارة زعيم الثغر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، كما طالب بالحصول على قيمة عقده عن الموسم الجديد، وهو الموسم الأخير في عقده مع الفريق السكندري.

وطلب ساليفو في شكواه الحصول على مستحقاته المالية والبالغة 392 ألف دولار، عبارة عن 132 ألف دولار عن الموسم الماضي و160 ألف دولار عن الموسم المقبل، بخلاف التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وكان الغاني مورو ساليفو قد أمهل الاتحاد السكندري أسبوعا قبل تقديم شكواه الأولى إلى الفيفا لفسخ عقده مع النادي، في ظل عدم الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 132 ألف دولار عن الموسم الماضي.