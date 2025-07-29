شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام على انطلاق الدوري.. كيف يستعد الزمالك للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الزمالك بقيادة مديره الفنى يانيك فيريرا الاستعداد للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل، بعدما أعلنت رابطة الأندية بدء مسابقة 2025- 2026 فى موعدها.

يعود الزمالك لخوض تدريباته اليوم بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، حيث كان يتدرب على نفس الملعب وقت انطلاق فترة الإعداد.

ويستعد الزمالك لخوض عدة مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، ويلتقى مع غزل المحلة في السادسة مساء الخميس 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع بروكسي فى السادسة مساءً على نفس الملعب.

الزمالك خاض 3 وديات خلال معسكر العاصمة الإدارية أمام كل من رع والشمس، بالإضافة إلى وادى دجلة، حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا، في الدقيقة 81، وفيما يخص مباراة دجلة ، ففاز الأخير على الأبيض بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي.

وفى سياق مختلف، شهدت أزمة أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما أصبح إثبات حسن النية شرطًا أساسيًا في ملف عفو النادي عن اللاعب.

وخاض فتوح، أمس الأحد، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب، أخصائي التأهيل بالنادي، بناءً على قرار من جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وذلك بهدف تجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا للفترة المقبلة.

كما صرف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جزءًا من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الساعات القليلة الماضية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع داخل صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء صرف المستحقات وعود سابقة من إدارة النادي، في ظل سعيها لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة التي تكررت خلال المواسم الأخيرة، والتي تسببت في حالة من التوتر بين اللاعبين خلال فترة الإعداد الأخيرة.