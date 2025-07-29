شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ديربيات يشهدها الموسم الجديد فى الدورى.. ديربى القاهرة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الجديد 2025 / 2026 فى بطولة الدورى المصرى، 5 ديربيات خلال منافسات المرحلة الأولى من هذا الموسم، الذى يشهد 21 جولة من دور واحد، قبل أن ينقسم الجدول لمجموعتين، الاولى تضم أول 7 أندية للمنافسة على اللقب والثانية 14 ناديا للمنافسة على تفادى الهبوط.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة عبر فيس بوك، صور لمواعيد 5 ديربيات معلقا عليه: "ليس في القاهرة فقط.. إليكم ديربيات المرحلة الأولى من موسم 2025-2026".

ومن المنتظر أن يواجه المصرى والاتحاد السكندرى بالجولة الأولى 8 أغسطس المقبل فى كلاسيكو المتوسط، ويلتقى الأهلى والزمالك فى ديربى القاهرة فى 29 سبتمبر المقبل فى ديربى القاهرة، بينما يجمع ديربى الإسماعيلية 1 نوفمبر المقبل بين الإسماعيلى وكهرباء الإسماعيلية، ويجمع ديربى الإسكندرية كل من الاتحاد وسموحة 18 فبراير فى الجولة الثامنة عشرة، بينما سيلتقى المصرى والإسماعيلى 6 مارس المقبل فى ديربى القنال.

يشهد الدوري الممتاز فى الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم الماضى.

وشهدت لائحة المخالفات والعقوبات التى أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدداً من القرارات، منها الإيقاف سنة لأي لاعب أو مسئول بالفريق يعتدي على الحكم ويتسبب فى إصابته إصابات خطيرة تمنع الحكم من استكمال المباراة.

كما سيتم إيقاف اللاعب أو المسئول 15 مباراة حال الاعتداء على الحكم، ولم يتسبب هذا الاعتداء على منع الحكم من استكمال المباراة.

حددت رابطة الأندية 30 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الجولة الخامسة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.

كما حددت القرعة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الجولة الـ20 على أن تقام بملعب الدفاع الجوى بتاريخ الأول من مارس 2026.



ديربي الإسكندرية



ديربي الاسماعيلية



ديربي القاهرة



ديربي القنال