شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصري فى الدوري خلال الموسم الكروي 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري العام خلال الموسم الكروي الجديد، ومواعيد مباريات النادي المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل باستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية : طلائع الجيش & المصري، وتقام في الثامنة مساء الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة : المصري & بيراميدز ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة : حرس الحدود & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة : المصري & كهرباء الإسماعيلية ، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: الزمالك & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة السابعة: المصري & غزل المحلة ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق السابع عشر من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة: فاركو & المصري ، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة: المصري & بتروجيت ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق السابع والعشرين من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة العاشرة: البنك الأهلي & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثالث من أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الحادية عشر: المصري & سموحة ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية عشر: باي

الجولة الثالثة عشر: الأهلي & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق الثاني من نوفمبر المقبل على استاد برج العرب.

الجولة الرابعة عشر: المصري & وادي دجلة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة عشر: الجونة & المصري ، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة عشر: المصري & سيراميكا كليوباترا ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة عشر: زد اف سي & المصري ، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة عشر: المقاولون العرب & المصري ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة عشر: المصري & مودرن سبورت ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة العشرون: انبي & المصري ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الحادية والعشرون: المصري & الاسماعيلي ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق السادس من مارس المقبل على ستاد السويس الجديد.