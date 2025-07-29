الارشيف / اخبار الرياضه

مواعيد مباريات المصري فى الدوري خلال الموسم الكروي 2025 - 2026

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد مباريات المصري فى الدوري خلال الموسم الكروي 2025 - 2026

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصري فى الدوري خلال الموسم الكروي 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 03:30 ص

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري العام خلال الموسم الكروي الجديد، ومواعيد مباريات النادي المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل باستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية : طلائع الجيش & المصري، وتقام في الثامنة مساء الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة : المصري & بيراميدز ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة : حرس الحدود  & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة : المصري & كهرباء الإسماعيلية ، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: الزمالك & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة السابعة: المصري & غزل المحلة ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق السابع عشر من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة: فاركو & المصري ،  وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة: المصري & بتروجيت ،  وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق السابع والعشرين من سبتمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة العاشرة: البنك الأهلي  & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثالث من أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الحادية عشر: المصري & سموحة ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية عشر: باي

الجولة الثالثة عشر: الأهلي & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق الثاني من نوفمبر المقبل على استاد برج العرب.

الجولة الرابعة عشر: المصري & وادي دجلة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس  والعشرين من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.
الجولة الخامسة عشر: الجونة & المصري ، وتقام في  تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة عشر: المصري & سيراميكا كليوباترا  ، وتقام  في  تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة عشر: زد اف سي  & المصري ،  وتقام في  تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة عشر: المقاولون العرب  & المصري ،  وتقام في  تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة عشر: المصري & مودرن سبورت ،  وتقام في  تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة العشرون: انبي  & المصري ، وتقام في  تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة الحادية والعشرون: المصري & الاسماعيلي ، وتقام في  تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق السادس من مارس المقبل على ستاد السويس الجديد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements