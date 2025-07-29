شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداده لانطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس المقبل، حيث يلتقى الفريق مع سيراميكا فى الجولة الأولى من بطولة الدورى ، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء الجمعة 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس.

الزمالك يتدرب بالدفاع الجوى

وبدأ الزمالك تدريباته بالمعلب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى أمس، لرغبة الجهاز الفنى والمدير الرياضى لفرض مزيدٍ من الاستقرار والسرية والهدوء على استعدادات الفريق، بعدما أنهى معسكره المغلق الذى أقيم بالعاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية والذى شهد خوض 3 مباريات ودية أمام كل من رع والشمس ودجلة، على أن يخوض مباراتين وديتين أمام كل من غزل المحلة وبروكسى.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق مع المحلة الخميس المقبل 31 يوليو، بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، ثم يلتقى مع بروكسى الجمعة المقبل بنفس الملعب.

نتائج مباريات الزمالك الودية

وكان الزمالك خاض 3 وديات خلال معسكر العاصمة الإدارية أمام كل من رع و الشمس بالاضافة إلى وادى دجلة، حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري فى الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا فى الدقيقة 81، وفيما يخص مباراة دجلة، ففاز الأخير على الأبيض بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة الماضي.