الامارات | إنجلترا تحتفظ بلقب بطولة أوروبا للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تحتفظ بلقب بطولة أوروبا للسيدات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلبت إنجلترا على إسبانيا 3-1 في ركلات الترجيح، لتحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، وتنجح في الدفاع عن اللقب الذي حصدته عام 2022 بعد مباراة مثيرة.
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، وهيمنت إسبانيا بطلة العالم على الكرة وافتتحت التسجيل (25)، وأدركت إنجلترا التعادل (57)، قبل أن تحسم اللقب بركلات الترجيح.
