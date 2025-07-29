الامارات | إنجلترا تحتفظ بلقب بطولة أوروبا للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلبت إنجلترا على إسبانيا 3-1 في ركلات الترجيح، لتحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، وتنجح في الدفاع عن اللقب الذي حصدته عام 2022 بعد مباراة مثيرة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، وهيمنت إسبانيا بطلة العالم على الكرة وافتتحت التسجيل (25)، وأدركت إنجلترا التعادل (57)، قبل أن تحسم اللقب بركلات الترجيح.