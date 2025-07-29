الامارات | «الأبيض» يواجه طموحات تونس في موقعة وصافة «عربية السلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب المنتخب الوطني للسلة تعويض خسارته، أول من أمس، أمام الجزائر بنتيجة (61-99)، حين يلتقي اليوم، نظيره التونسي في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الرابعة في البطولة العربية للمنتخبات، المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، وتمتد حتى الثاني من أغسطس المقبل.

ويحمل لقاء المنتخب أمام تونس عنوان فض الشراكة على صعيد المركز الثاني، بعد أن تلقى كلا المنتخبين على مدار الجولات الثلاث الأولى الخسارة أمام المنتخب الجزائري، جاءت لـ«نسور قرطاج» في اليوم الافتتاحي بنتيجة (81-85)، وأول من أمس لـ«الأبيض» بنتيجة (99-61).

كما شهدت جولة أول من أمس مواصلة المنتخب المصري فرض شراكته مع الجزائر في صدارة الترتيب العام، برصيد ست نقاط لكل منهما، عقب فوز «الفراعنة» على المنتخب الكويتي بنتيجة (96-65)، قبل أن تختتم الجولة بفوز تونس على البحرين (97-86).

ويتطلع منتخبا الإمارات وتونس للاستفادة من يوم الراحة، الذي خضعت إليه، أمس، فرق البطولة، قبل خوض لقائهما في مباراة متقاربة المستوى، يعتمد خلالها المنتخبان على نسب النجاح العالية على صعيد الرميات الثلاثية، مع تفوق طفيف للمنتخب التونسي على صعيد هذه النسب البالغة 40%، مقابل 37% للاعبي الإمارات.

ويعوّل المنتخب في لقائه على مواصلة تألق نجميه، دي ماركو على صعيد مركز صانع الألعاب، وقيس عمر، اللذين سجلا على مدار المباريات الثلاث معدلاً بلغ 26.5 نقطة في المباراة لماركو، و24.2 نقطة لعمر.