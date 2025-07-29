الامارات | الفجيرة يتعاقد مع الصربي نوفاك فوكفيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع اللاعب الصربي، نوفاك فوكفيتش، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في صفقة فنية مميّزة، لما يتمتع به اللاعب من خبرات كبيرة في خط الدفاع، وسبق للاعب فوكفيتش اللعب في صفوف نادي عجمان في دوري المحترفين، حيث شارك مع «البرتقالي» في مباريات محدودة.

يذكر أن نادي الفجيرة سينتظم، الشهر المقبل، بمعسكر تدريبي خارجي في تركيا.