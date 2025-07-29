الامارات | قضاة الملاعب يجتازون اختبارات اللياقة البدنية استعداداً للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز حكام كرة القدم بنجاح اختبار اللياقة البدنية الدولي، الذي أُقيم، أول من أمس، ضمن برنامج معسكرهم الخارجي في تركيا، في خطوة تؤكد التزامهم وجاهزيتهم البدنية للموسم الجديد، ويُقام المعسكر الحالي في الفترة من 24 الجاري حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويتواصل برنامج معسكر حكام المجموعة الأولى من خلال التدريبات البدنية، والتطبيقات العملية، والمحاضرات النظرية اليومية تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذين تمت الاستعانة بهم خلال هذه الفترة من المعسكر، وسيتم تكثيف الجانب العملي لحالات تقنية الفيديو في المباريات التي ستُلعب بالاستعانة بلاعبين هواة، إضافة إلى الجانب النظري الذي يناقش ويحلل مختلف الحالات التحكيمية.

يذكر أنه يشارك في المعسكر الحالي 54 حكماً وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول، ويستهدف اتحاد الكرة إعدادهم بشكل مكثّف ومتكامل لإدارة مباريات الفريق الأول في مختلف المسابقات المحلية، إلى جانب المشاركات الخارجية للحكام الدوليين.