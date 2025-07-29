الامارات | 11 ميدالية للإمارات في البطولة العربية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 11 ميدالية ملونة في البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية، التي تم تنظيمها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة من 13 دولة عربية.

وجاءت الحصيلة عبر ميدالية ذهبية واحدة، وست ميداليات فضية، وأربع برونزيات، في تأكيد جديد على تطور الشطرنج الإماراتي وتنوّع قاعدة المواهب في مختلف الفئات.

وتوجت اللاعبة عهود عيسى، من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة، بذهبية فئة تحت 14 سنة للإناث، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من محمد سعيد الليلي «نادي الفجيرة للشطرنج» في فئة تحت 20 سنة للذكور، وأحلام راشد «نادي دبي للشطرنج» في فئة تحت 20 سنة للإناث، وراشد أبوبكر الحميري «نادي أبوظبي للشطرنج» في فئة تحت 16 سنة للذكور، وعنود عيسى «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة» في الفئة نفسها للإناث، وراشد حسين الحمادي «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج» في فئة تحت 14 سنة للذكور، وميرة عبدالله «نادي فتيات رأس الخيمة» في فئة تحت ثماني سنوات للإناث.

أمّا الميداليات البرونزية فكانت من نصيب يحيى شعيب الكاف «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج» في فئة تحت 18 سنة للذكور، وزميله في النادي سلطان جابر الزرعوني في فئة تحت 14 سنة، ومحمد المعيني في فئة تحت ثماني سنوات للذكور، إلى جانب فاطمة راشد الخروصي «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة» في فئة تحت ثماني سنوات للإناث.