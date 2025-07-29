الامارات | خالد عبيد: «المقيم» استثمار يُضعِف فرصة اللاعب المواطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المحلل الفني، خالد عبيد، أن ارتفاع معدل أعمار اللاعب المقيم في الصفقات الجديدة يدل على توجه الأندية للاستثمار في هذه الفئة كمشروع مستقبلي للاعبي المنتخب من جهة، أو على صعيد الربح التجاري من جهة أخرى، وذلك على حساب اللاعب المواطن الذي بات خياراً أخيراً تبحث عنه الأندية.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الكثافة التي نشهدها على فئة اللاعب المقيم تحمل جانباً استثمارياً، سواء من الجانب الفني الذي تشكله إضافة إلى الفريق، أو على صعيد إعارته أو بيعه مستقبلاً بقيمة أعلى كلاعب محترف، أو قيده كلاعب مواطن.

وأضاف: «القيمة المالية للتعاقد مع اللاعب المقيم، أقل من ضم اللاعب الأجنبي المحترف، والأمر نفسه للاعب المواطن، ما يجعل الأندية أكثر إقبالاً على التعاقد مع فئة المقيم».