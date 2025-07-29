الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | خالد عبيد: «المقيم» استثمار يُضعِف فرصة اللاعب المواطن

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | خالد عبيد: «المقيم» استثمار يُضعِف فرصة اللاعب المواطن 1/2
  • الامارات | خالد عبيد: «المقيم» استثمار يُضعِف فرصة اللاعب المواطن 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبيد: «المقيم» استثمار يُضعِف فرصة اللاعب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المحلل الفني، خالد عبيد، أن ارتفاع معدل أعمار اللاعب المقيم في الصفقات الجديدة يدل على توجه الأندية للاستثمار في هذه الفئة كمشروع مستقبلي للاعبي المنتخب من جهة، أو على صعيد الربح التجاري من جهة أخرى، وذلك على حساب اللاعب المواطن الذي بات خياراً أخيراً تبحث عنه الأندية.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الكثافة التي نشهدها على فئة اللاعب المقيم تحمل جانباً استثمارياً، سواء من الجانب الفني الذي تشكله إضافة إلى الفريق، أو على صعيد إعارته أو بيعه مستقبلاً بقيمة أعلى كلاعب محترف، أو قيده كلاعب مواطن.

وأضاف: «القيمة المالية للتعاقد مع اللاعب المقيم، أقل من ضم اللاعب الأجنبي المحترف، والأمر نفسه للاعب المواطن، ما يجعل الأندية أكثر إقبالاً على التعاقد مع فئة المقيم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements