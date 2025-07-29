الامارات | «الجودو» يختار 5 لاعبين لبطولة الصين «غراند بري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو اختيار خمسة لاعبين للمشاركة في بطولة الصين «غراند بري»، التي تُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر المقبل، وتتضمن قائمة اللاعبين: علي قسطنطين «وزن تحت 60 كغم»، وأرمانداك ماندو «وزن تحت 66 كغم»، وكريم عبداللطيف وناجي يزبيك «وزن تحت 73 كغم»، وعمر جاد «وزن تحت 90 كغم».

وقال رئيس الاتحاد، محمد بن ثعلوب الدرعي، إن الإعداد للبطولة والفعاليات القادمة، سيبدأ بمعسكر في اليابان، في الفترة من الثامن إلى 25 سبتمبر المقبل في «جامعة توكاي»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني، وأوضح أن برنامج الإعداد الأول للمنتخب يبدأ من 10 إلى 20 أغسطس المقبل، بعد استعراض الخطة المقررة من اللجنة الفنية للمنتخب الأول برئاسة عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام، الدكتور ناصر التميمي، مشيراً إلى أن هناك مرحلة جديدة من الإعداد تبدأ في 10 أكتوبر، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2025، بالعاصمة السعودية الرياض، في نوفمبر المقبل، وصولاً إلى معسكر آخر في أبوظبي، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي «غراند سلام»، من 27 إلى 29 نوفمبر 2025.