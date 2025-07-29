شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة زد في الجولة الأولى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة زد المرتقبة في افتتاح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى الساعة 5 مساء السبت 9 أغسطس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:

ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

ـ محمود دعبسة 3 مواسم

من جانبه شدد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد وأداء الفريق خلال المباريات الودية بمعسكر الإسكندرية.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين، لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات .

وأكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أن معسكر الفريق الذي أقيم مؤخراً بالإسكندرية كان ناجحا وحقق أهداف الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، بعد خوض 4 مباريات ودية قوية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج والقناة، وذلك في خطة الجهاز لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا للموسم الجديد 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين وذلك قبل معسكره بالإسكندرية بالمرحلة الثانية لفترة الإعداد.