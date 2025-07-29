شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جنازة شقيق محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة بمسجد الشرطة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع جنازة وائل أبو حسين ، شقيق محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عقب صلاة الظهر اليوم، الثلاثاء، من مسجد الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقام عزاء شقيق عضو اتحاد الكرة غدًا، الأربعاء، فى مسجد الشرطة بأكتوبر بالقاعة الرئيسية.

في ذات السياق، تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التعازي والمواساة إلى محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله وائل أبو حسين.

كما يشارك أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وكافة العاملين بالاتحاد، في تقديم العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

في سياق مختلف، أُجريت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناءً على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز فى الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث تهبط 4 أندية.