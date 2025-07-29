شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مساهمات تهديفية.. ماذا قدم إيريك تروارى مع الإسماعيلى قبل تجديد عقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الإسماعيلى فى الوصول لاتفاق مع البوركينابي إيريك تراورى لاعب وسط الفريق للاستمرار فى الموسم المقبل، من ظل إيقاف القيد الذى يعانى منه الدراويش.

وانضم البوركينابي إيريك تراورى لاعب وسط الإسماعيلى، الإثنين، لمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد 2025/ 2026.



ووصل إيريك تراورى في الثامنة مساء أمس قادماً من بوركينا فاسو، بعدما توصل مسئولو نادى الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن لاتفاق مع اللاعب لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.



ونستعرض أرقام إيريك تراورى مع الإسماعيلى قبل الموسم الجديد..

لعب: 48 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 3667 دقيقة



من جانب آخر، يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، فريق زد، اليوم الإثنين، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى معسكر برج العرب المقام حاليا من أجل الاستعداد للموسم الجديد.



وتعد مباراة زد هى السادسة التى يخوضها الفريق استعدادا للدورى، والثالثة فى معسكر برج العرب بعدما لعب أمام سبورتنج والسكة الحديد مودرن.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراتان وديتان خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى كلا من: زد، اليوم الإثنين، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.



وخاض الدراويش حتى الآن 5 مباريات ودية، بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وأخيرا التعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله.