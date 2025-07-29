شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات "FIFA TDS" بالتعاون بين الاتحادين الدولى والمصري لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الإثنين الاختبارات الفنية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي يستضيفها مركز المنتخبات الوطنية.

شهد افتتاح المشروع دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد والمشرف على المشروع.

كما تواجد أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.