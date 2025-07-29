شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسى بعد قراره بتوفير الرعاية الصحية لحسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية.

وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، إن قرار السيد الرئيس يأتي في إطار حرص سيادته الدائم على رعاية الرياضة والرياضيين الذين اعتادوا على الدوام من سيادته مواقفه الكريمة تجاههم وتقدير سيادته الدائم لرموز الرياضة والوطن.

وكان الرئيس السيسي قد وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي لحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به.

