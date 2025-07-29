"شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على كل ما يتم تداوله خلال الفترة الماضية، بشأن طلبه فسخ تعاقده مع النادي الأهلي والرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وما زال موقف صاحب ال 26 عاما مع النادي الأهلي غير واضح سواء بالاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عبد القادر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم، في أكثر من موضوع يتم تناوله في الإعلام والسوشيال ميديا لأكثر من شهر ونص، مطلعتش اتكلمت ولا اتناقشت فيه، لأن كلها اشاعات ليس لها أساس من الصحة، مش هطلع أوضحها لأن دا مش شغلي".

وأضاف: "لكن لما الإشاعات تبقى بالشكل المبالغ فيه ده، وكل واحد قاعد في برنامج بفنجان قهوة وأدمن في صحفه عليها شوية مطبلاتية ومعروفين، يرزع خبر ويلاقي عنده 90 ألف ريأكت وهو بيشرب فنجانه العيب ميبقاش عليه، العيب على الناس اللي بتصدق كلامه وتديله قيمة على إشاعات وكذب دا أولا".

وتابع: "ثانيا في موضوع يتم تداوله إني طلبت فسخ التعاقد مع النادي الأهلي، هذا ليس له أساس من الصحة أنا لاعب ملتزم بعقدي، ولم يصدر مني أي شئ خلال شهر ونص يتم تداول الإشاعات فيها، بل ملتزم التزام تام بتعاقدي مع النادي الأهلي، لحين حدوث أي جديد وشكرا".

وكان أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي، عبر شاشة قناة "الأهلي"، أكد في تصريحات تليفزيونية أن عبد القادر، دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك، للانضمام إلى الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

