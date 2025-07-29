شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ميدالية.. حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 المقامة حاليًا بالجزائر في حصد 16 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الإثنين ثاني أيام البطولة المشارك فيها الفراعنة في 13 لعبة رياضية.

ورفع الفراعنة رصيدهم من الميداليات إلى 19 ميدالية متنوعة منذ انطلاق المنافسات أمس الأحد بعد حصد 9 ميداليات ذهبية و2 فضية و5 ميداليات برونزية خلال منافسات اليوم يضاف إليهم 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وأخرى فضية تم حصدهم خلال منافسات أمس الأحد.

فقد تم حصد 3 ميداليات في منافسات الأساليب لـ الووشو كونغ فو بواقع ذهبيتن لكل من عمار محمد إبراهيم، مازن علي صبري، فيما حصدت هاجر محمد أحمد الميدالية الفضية.

وفي منافسات الملاكمة حصدت آية حسن النجار في وزن 54 كجم الميدالية البرونزية وسلمى خفاجي في منافسات وزن 57 كجم الميدالية البرونزية فيما صعدت منة الله رضا إلى النهائي في منافسات 60 كجم.

وفي المصارعة فازت ملك عبد الرحمن المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 73 كجم، أما في الريشة الطائرة فقد حصد الفراعنة في منافسات فرق مختلط على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السباحة حصدت سلمى عطية على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 50 م حرة سيدات وزين هشام علي على الميدالية الذهبية في منافسات 50 م فراشة رجال، فيما ذهبت الميدالية الفضية إلى مروان علي في منافسات 100 ظهر وفي نفس المنافسات توج زياد جمال عشري بالميدالية الذهبية، أما في منافسات 400 م متنوع حصدت دارين عبد الحميد على الميدالية الذهبية بعدما جاءت في المركز الأول.

وضمن منافسات السباحة أيضا فقد حصد إبرهيم شمس الدين على الميدالية الذهبية في منافسات 200 م صدر بينما حصد زميله حازم حسام في نفس المنافسات على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما توجت رودينا رمضان بالميدالية الذهبية في منافسات 800 م حرة وفي منافسات 200 م فراشة جاءت ملك شاذلي في المركز الثالث وفازت بالميدالية البرونزية.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، «ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو».