شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 28 / 7 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 7 / 2025 العديد من الأخبار المهمة، منها: تعاقد بيراميدز مع إيفرتون دا سيلفا، وإعلان تعاقد الزمالك مع عبد الحميد معالي، ومفاوضات من فاركو لضم محمد عبد الله من الأهلي.

رتوش بسيطة تفصل الأهلى عن إتمام إجراءات بيع كوكا إلى قاسم باشا التركى

يترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر، وإنهاء إجراءات بيع اللاعب إلى النادي التركي.

بيراميدز يهزم تراكتور بطل إيران 2 - 1 فى ختام معسكر تركيا

اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره الأوروبي في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بالفوز على فريق تراكتور بطل الدوري الإيراني بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

سموحة يضم مهاجم تشيلسي الغاني مقابل 50 ألف دولار

نجح مسئولو نادي سموحة في ضم النيجيري ستيفان امانوكو مهاجم تشيلسي الغاني لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوف الموج الأزرق في الموسم الجديد 2025 / 2026.

فاركو يفاوض الأهلي لاستعارة محمد عبد الله

دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

رابطة الأندية تعلن عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة "سب الدين" فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وتضمنت أنه فى حالة التلفظ بعبارات بذيئة تخص الدين أو اللون أو العرق يتم معاقبة الشخص بالمنع من مرافقة الفريق 5 مباريات، حال كونه مسئولا بالجهاز الفنى أو الإدارى، وفى حال كونه لاعباً يتم معقابته بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

الأهلي يعلن تعيين القبرصي جافريل مديرًا فنيًّا لرجال السلة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، التعاقد مع المدرب القبرصي اليوناني لينوس جافريل لقيادة الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة موسمين.

بيراميدز يعلن رسمياً التعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا

نجحت إدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي المتميز إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق بطل قارة أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.