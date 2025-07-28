الامارات | شباب الأهلي يخسر للمرة الأولى في معسكره بالنمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر شباب الأهلي في مباراته الودية أمام ريال مايوركا الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في تجربة قوية شهدت تنافساً عالياً أمام فريق ينشط في الدوري الإسباني «الليغا»، وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لشباب الأهلي خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في النمسا.

وسجل هدف شباب الأهلي الوحيد في اللقاء اللاعب البرازيلي ماتيوس ليما، في حين تمكّن الفريق الإسباني من تسجيل هدفين حسم بهما المواجهة.

وحقق شباب الأهلي في معسكر النمسا انتصارين متتاليين، فيما يواصل الفريق استعداداته بإشراف الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو سوزا، لختام مبارياته الودية في الثاني من أغسطس المقبل قبل العودة إلى دبي.

من جهة أخرى، أعلن نادي شباب الأهلي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب الإيراني، رضا قنديبور، قادماً من نادي بيكان الإيراني، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ضمن خطة تدعيم الصفوف استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2025–2026.

ويُعد قنديبور من الأسماء الواعدة في الكرة الإيرانية، حيث يتميز بإمكانات فنية عالية وقدرة على شغل مراكز عدة في وسط الملعب، إذ من المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 17 مع «فرسان دبي»، بعد اجتيازه الفحوص الطبية.