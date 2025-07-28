الامارات | 36 صفقة جديدة في فئة «المقيم» تنضم إلى أندية دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّزت 11 نادياً، من أصل 14 تخوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الجديد، صفوفها بـ36 صفقة جديدة ضمن فئة اللاعب «المقيم»، من إجمالي 132 تعاقداً تم إبرامها منذ انطلاق «الميركاتو» الصيفي في يونيو الماضي، والممتد حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأظهرت المواقع الرسمية للأندية وحساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إعلانات الصفقات الجديدة للموسم، تصدّر أندية العين، والوصل، ودبا، والوحدة، قائمة أكثر الأندية تعاقداً ضمن فئة «المقيم»، بواقع خمس صفقات لكل منها، تلتها أندية بني ياس بأربع صفقات في المرتبة الثانية، ثم خورفكان، وكلباء، وشباب الأهلي في المرتبة الثالثة بواقع ثلاث صفقات لكل نادٍ، بينما أبرم الظفرة صفقتين من الجنسية البرازيلية، في حين اكتفى كل من النصر والشارقة بصفقة واحدة، ولم تُبرم أندية البطائح، والجزيرة، وعجمان، أي تعاقدات جديدة ضمن هذه الفئة.

وجاءت التعاقدات الجديدة من 20 دولة مختلفة، تصدّرتها البرازيل بتسع صفقات، تلتها المغرب بأربع صفقات، ثم النمسا، وغانا، ونيجيريا، والكاميرون، والأرجنتين، وإيران بصفقتين لكل منها، إلى جانب صفقة واحدة من سلوفينيا، وكولومبيا، والبرتغال، وساحل العاج، والسويد، ومالي، وإنجلترا، وإسبانيا، وهولندا، وفرنسا، وكرواتيا، وتونس.

ودعم العين صفوفه بالثلاثي المغربي: نسيم الشاذلي، ويحيى بن خالق، وحسين رحيمي الذي انضم للعب بجوار شقيقه سفيان رحيمي، إضافة إلى التعاقد مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك، والظهير النمساوي أديس ياسيتش.

واتجه الوصل إلى التعاقد مع ثلاثي برازيلي، ضم هوغو نيتو، وريناتو جونير، والمدافع غابرييل فاريتا، بجانب البرتغالي بيدرو مالهيرو، والكولومبي برايان بالاسيوس.

وتنوّعت المدارس الكروية في تعاقدات نادي دبا، الذي ضم البرازيلي دييغو فيريرا (إعارة من الأخدود السعودي)، والسويدي ماتياس يوهان (إعارة من الجزيرة)، إضافة إلى الغاني ميدانا كاسما، والنيجيري أداكول إليجيه بينيديكت (لاعب نادي بورتيمونينسي البرتغالي)، والعاجي مامادو دياكاتي (لاعب الاتحاد الرياضي التونسي).

من جانبه، عزّز الوحدة صفوفه بصفقات نوعية، شملت الإسباني أرناو براداس (من برشلونة)، والأرجنتيني الشاب جيرونيمو ريفيرا (من بانفيلد الأرجنتيني)، والإيراني مبين دهقان، والمدافع النيجيري فافور أوغيو (من ريد ستار الصربي)، ولاعب الوسط التونسي لؤي الترايعي.

وغلب الطابع الإفريقي على تعاقدات بني ياس لفئة «المقيم»، بالتعاقد مع المالي محمد كامارا (من الدوري المغربي)، والكاميروني ليونيل واسا (معار من الوحدة)، والغاني جاكوب أوتي (من أكر ليونز المالي)، إضافة إلى الإنجليزي براد يانغ (من العروبة السعودي).

وأبرم خورفكان صفقاته مع المغربي أكرم النقاش، والهولندي سيرانو سيمور، والمهاجم الكاميروني هيرمان جونير.

في المقابل، ضم كلباء البرازيلي سيل صامويل في صفقة انتقال حر من بني ياس، والمدافع الإيراني أمير حسن (إعارة من ناساجي مازندان)، والفرنسي سيكو ليغا بعقد يمتد لموسمين من نادي ليون الفرنسي.

وحملت تعاقدات شباب الأهلي نكهة أميركا اللاتينية، بضم لاعب الوسط الأرجنتيني أليان إيرالا (من سان لورينزو الأرجنتيني)، والبرازيليين أديسون (من أميركا مينيرو)، والمدافع كايكي فرنانديز (من ألميريا الإسباني).

أما الظفرة، فاتجه إلى المدرسة البرازيلية، بضم دي ويلتون (من فلامنغو)، وفينيسيوس سيرافيم (من بوتافوغو).

واكتفى النصر بصفقة واحدة تمتد حتى 2027، بالتعاقد مع المدافع النمساوي ماتيو كاراماتيك (من إس في هارتبيرغ)، بينما اتجه الشارقة لصفقة إعارة وحيدة مع الكرواتي فينا فيتاي (من لوكوموتيف زغرب).