رابطة الأندية: الإيقاف 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة البصق على الجمهور

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبة البصق على الجهاز الفنى أو الإدارى أو الجمهور فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وفى حالة قيام أحد أفراد الجهاز الإدارى بالبصق تكون العقوبة المنع من مرافقة الفريق مباراتين وغرامة 75 ألفا، وفى حالة قيام اللاعب بهذا الأمر تكون العقوبة الإيقاف 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه ويتم مضاعفتها إلى 6 مباريات و200 ألف فى حالة التكرار.

كما حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة "سب الدين" فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وتضمنت أنه فى حالة التلفظ بعبارات بذيئة تخص الدين أو اللون أو العرق يتم معاقبة الشخص بالمنع من مرافقة الفريق 5 مباريات، حال كونه مسئولا بالجهاز الفنى أو الإدارى، وفى حال كونه لاعباً يتم معقابته بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وشهدت لائحة المخالفات والعقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدداً من القرارات، منها توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه عقوبة على إخفاء أو سحب الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت بشكل متكرر.

كما تضمنت اللائحة غرامة مالية 200 ألف جنيه على رمي الكرات داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأحد، مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري الأول لمسابقة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن خوض الأهلي أولي مبارياته فى الموسم الجديد أمام فريق مودرن سبورت.

جاء ترتيب مباريات الأهلي فى الدور الأول للدوري المصري الممتاز كالتالي:



الجولة الأولى: الأهلي ضد مودرن سبورت

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو

الجولة الثالثة: الأهلي.. "باي" ــ راحة من المباريات

الجولة الرابعة: الأهلي ضد المحلة

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي

الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا

الجولة الثامنة الأهلي ضد حرس الحدود

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك

الجولة العاشرة: الأهلي ضد كهربا الإسماعيلية

الجولة الحادية عشرة: الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشرة: الأهلي ضد بتروجت

الجولة الثالثة عشرة: الأهلي ضد المصري

الجولة الرابعة عشرة: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة الخامسة عشرة: الأهلي ضد طلائع الجيش

الجولة السادسة عشرة: الأهلي ضد وادي دجلة

الجولة السابعة عشرة: الأهلي ضد البنك الأهلي

الجولة الثامنة عشرة: الأهلي ضد الجونة

الجولة التاسعة عشرة: الأهلي ضد سموحة

الجولة العشرون: الأهلي ضد زد إف سي

الجولة الحادية والعشرون: الأهلي ضد المقاولون

وفي ذات السياق، يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.