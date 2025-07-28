شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم يمثلون ألعاب القوى فى الدورة الأفريقية للمدارس بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن قائمة المنتخب الذى يشارك في دورة الألعاب الأفريقية المدرسية الأولى المقامة في الجزائر من 28 يوليو حتى 5 أغسطس 2025.

وضمت قائمة المشاركين: أسيل أسامة رمي الرمح، آلاء تامر دفع الجلة، يحيي خالد دفع الجلة، جنه صليح دفع الجلة، علي الدين وائل القفز بالزانة، محمد سمير إطاحة المطرقة، محمد محمود عبد المنعم – 400 متر.

ويترأس بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى فتحي مناع عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه كل من عيد حسين مدرب، وسمية محمد مدربة.

وواصل أبطال مصر تألقهم في منافسات الكونغ فو ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للمدارس المقامة فى الجزائر، حيث نجح مازن علي صبري فى حصد الميدالية الذهبية في الأسلوب الجنوبي، بعد أداء قوي ومتميز أمام لاعبين من مختلف الدول الأفريقية.

كما أضافت البطلة المصرية هاجر محمد ميدالية فضية فى منافسات الأسلوب الشمالي، بعد منافسة قوية عكست المستوى العالي الذي وصلت إليه لاعبات مصر في اللعبة.

وبهذه النتائج، يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 6 ميداليات حتى الآن، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين، لتواصل مصر تألقها في البطولة المدرسية القارية.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 المقامة حاليًا بالجزائر، ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وأخرى فضية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة.