شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يستعد لتكريم أبطال العالم فى الفنى والإيقاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس إدارة اتحاد الجمباز، برئاسة إيهاب أمين، لتكريم أبطال العالم في فرعي الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة الكبرى يوم الأحد المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر تكريم ثلاثي منتخب الجمباز الفني الذي حقق 5 ميداليات ببطولة كأس العالم التي استضافتها القاهرة أبريل الماضي، حيث توج عمر العربي بذهبية جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية فى جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

كما سيتم منتخب الجمباز الإيقاعي بعد فوز فريدة بهنسي بفضية "الصولجان" في منافسات بطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي ببلغاريا التي أقيمت يونيو الماضي، كما حصدت زميلتها لينا حليقة على فضية "الشريط" في إطار نفس البطولة.

من جانبه، أكد إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، سعادته وفخره بما حققه الجمباز المصري خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات هي ثمار مجهود السنوات الماضية ونتيجة خطة مدروسة ومتابعة دقيقة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف "أمين" أن مصر تعمل على تطوير كافة النواحي سواء الفنية أو الإدارية أو خلق كوادر في الاتحادات القارية والدولية، وهو ما نتج عنه حصول مصر على شرف استضافة اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز خلال شهر مايو 2026 في مدينة شرم الشيخ، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظي بها اتحاد الجمباز من الاتحاد الدولي للعبة.