شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه بيراميدز والأهلى وديا استعدادا للقاء الزمالك فى بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى سيراميكا على مواجهة بيراميدز والأهلى وديا من أجل الاستعداد القوى لمواجهة الزمالك فى افتتاح مبارياته فى بطولة الدورى بالموسم الجديد.

وأوقعت قرعة الدورى التى أقيت أمس الأحد، فريق سيراميكا فى مواجهة قوية أمام الزمالك فى بداية الدورى، لذلك يسعى على ماهر لتجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل بداية قوية فى الدورى.

وحقق فريق سيراميكا الفوز على دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ثم الفوز على دكرنس 3 /1.

ونجح مسئولو نادى سيراميكا فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لضم الجنوب أفريقى فخرى لاكاى خلال بكل نهائى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

واستعار سيراميكا فخرى لاكاى الموسم الماضى وقدم أداء مميزا رفقة الفريق، الأمر الذى جعل على ماهر المدير الفنى لسيراميكا يطالب بضم الجنوب أفريقى على سبيل الشراء النهائي.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى وعمرو السولية لاعب الأهلي، وأخيرا الجنوب أفريقى فخرى لاكاي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق سيراميكا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا والزمالك .. ٨ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية: زد إف سى وسيراميكا .. ١٤ أغسطس .. ستاد القاهرة .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة: سيراميكا وإنبى .. ٢٠ أغسطس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا .. ٢٩ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. ٥ مساءً

الجولة السادسة: سيراميكا وسموحة .. ١٣ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السابعة: الأهلى وسيراميكا .. ١٩ سبتمبر .. ستاد القاهرة .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة: سيراميكا ومودرن سبورت .. ٢٤ سبتمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا .. ٢٩ سبتمبر .. ستاد خالد بشارة .. ٥ مساءً

الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا .. ٤ أكتوبر .. ستاد حرس الحدود .. ٨ مساءً

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا وطلائع الجيش .. ١٩ أكتوبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثانية عشرة: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا .. ٢٦ أكتوبر .. ستاد الإسماعيلية .. ٥ مساءً

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا وبتروجت .. ٢ نوفمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٥ مساءً

الجولة الرابعة عشرة: فاركو وسيراميكا .. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود .. ٥ مساءً

الجولة الخامسة عشرة: سيراميكا والاتحاد السكندرى ٢١ يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة السادسة عشرة: المصرى وسيراميكا .. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد .. ٨ مساءً

الجولة السابعة عشرة: سيراميكا وغزل المحلة .. ٥ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٨ مساءً

الجولة الثامنة عشرة: بيراميدز وسيراميكا .. ٢٠ فبراير .. ستاد الدفاع الجوى .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة التاسعة عشرة: سيراميكا والإسماعيلية .. ٢٤ فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة العشرون: وادى دجلة وسيراميكا .. ٢ مارس .. ستاد السلام .. ٩:٣٠ مساءً

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا والبنك الأهلى .. ٦ مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. ٩:٣٠ مساءً