شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يخسر أمام الجونة وديا بثلاثية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار استعداد كلا الفريقين لانطلاق بطولة الدورى المقرر لها 8 أغسطس المقبل.

ويلتقى فريق بتروجت مع مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو فى تمام الخامسة مساءً فى سابع ودياته استعدادا لبطولة الدورى.

كان الفريق قد خاض 5 مباريات ودية حتى الآن، خسر فى الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثانية على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبياً مع حرس الحدود فى المباراة الثالثة، والفوز على وى بهدف نظيف فى المباراة الرابعة، وأخيرا الخسارة من الجونة 3 /1.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض فى التفريط فى أى لاعب خلال هذه الفترة، أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

وأسفرت قرعة بطولة الدورى عن مباريات قوية للفريق البترولى فى بداية البطولة، التى يسعى سيد عيد أن يكون من فرق المقدمة كما فعل الموسم الماضى.