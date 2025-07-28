شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى يجتمع بناشئ القطار ووالده لتسهيل الأمور المتعلقة باللاعب والان مع تفاصيل الخبر

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، على الاجتماع باللاعب حسن أحمد حسن، والشهير بناشئ قطار المنيا، في حضور والده لتسهيل كافة الأمور التى تتعلق باللاعب.

قصة جديدة من وحي المثابرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفاً وتقديراً، للناشئ حسن أحمد حسن، لاعب فريق 2012 بنادي البنك الأهلي، والذي يسافر يومياً مسافة لا تقل عن 5 ساعات بالقطار حتى يصل إلى مركز تدريب الناشئين سعياً خلف تحقيق حلمه في أن يكون على غرار قدوته النجم المصري محمد صلاح.

وكشف اللاعب عن معاناته مع السفر للتدرب مع البنك الأهلي، مضيفاً أن ناديه الحالي منحه سكناً مناسباً، وفر عليه الكثير من المشقة.

وكشف اللاعب الصاعد حسن أحمد حسن في تصريحات خاصة، أنه أهلاوي ويحب إمام عاشور، مضيفاً أن النجم المصري محمد صلاح هو مثله الأعلى، ويتمنى اللعب للريال مدريد.

كما أوضح حسن أن رحلته مع الكرة بدأت في اختبارات قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل أن تتحول وجهته إلى البنك الأهلي، مضيفاً أنه يسافر بمفرده في أغلب الأحيان رغم أن سنه لا يتجاوز الـ 13 عاماً، حيث يعتبر أكبر إخوته.

وأعادت قصة ناشئ المنيا كواليس قصة النجم المصري والعالمي محمد صلاح الذي بدأ مشواره بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وكان مضطراً فى بداية مشواره للسفر يومياً من الغربية إلى القاهرة للتدريب فى قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يخوض مسيرته الاحترافية المميزة مع نادي ليفربول الإنجليزي ويحطم الأرقام القياسية.

وفي استجابة سريعة، أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر استضافة ناشئ النادي حسن أحمد حسن، المغترب من المنيا، بمقر النادي بالقاهرة، وذلك بعد انتشار قصة اللاعب عبر السوشيال ميديا.

وقال أشرف نصار، فى تصريحاته، وجهت مدير قطاع الناشئين بالنادي للتواصل مع أسرة اللاعب الناشئ، وسيتم استضافته بالنادي خلال الساعات المقبلة، وهذه العناصر نهتم بها وندعمها وسأقابل اللاعب بنفسي بعد وصوله إلى النادي.



أشرف نصار مع ناشئ البنك الأهلى ووالده