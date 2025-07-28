شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل سلبيا مع زد وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، مع فريق زد سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى معسكر برج العرب المقام حاليا من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تعرض محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلي، لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وتم استبدال اللاعب فور تعرضه للإصابة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لاستعادة جهوده في أسرع وقت.

وتعد مباراة زد هى السادسة التى يخوضها الفريق استعدادا للدورى، والثالثة فى معسكر برج العرب بعدما لعب أمام سبورتنج والسكة الحديد مودرن.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراة واحدة خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 6 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد.

أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.