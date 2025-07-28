شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الزمالك يتألقون فى تدريبات قوية وفيريرا يضع الخطط للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد، ومحمد صبحى، والمهدي سليمان، ومحمود الشناوي، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وخاض الرباعي تدريبات فنية خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة.

وحرص چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس، على الاجتماع بالحراس أثناء أداء التدريبات الفنية، ومنحهم العديد من التعليمات بجانب شرح بعض الأفكار المطلوب تنفيذها.

فيما ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على نقل العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات، في إطار البرنامج الفني الموضوع للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تحت قيادة يانيك فيريرا تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة، وقام أعضاء الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات ونقلها للمدير الفني للوقوف على الأخطاء وتصحيحها خلال التدريبات.

كما قام الجهاز الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية، وشهدت المجموعة الأولى التي أشرف عليها يانيك فيريرا المدير الفني، التركيز على أمور خططية متعلقة بالنواحي الهجومية.

في المقابل أدت المجموعة الثانية تدريبات خططية خاصة بالشق الدفاعي، ووسط الملعب، تحت قيادة الفرنسي بيير باهرلي وحازم إمام المدربين المساعدين.