الأهلى يعلن تعيين القبرصى جافريل مديرا فنيا لرجال السلة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع المدرب القبرصي اليوناني لينوس جافريل لقيادة الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة موسمين.

ويمتلك لينوس جافريل سيرة ذاتية حقق خلالها نجاحات كبيرة على كافة الأصعدة، من خلال قيادته للأندية على المستويين الأوروبي والعربي.

من ناحية أخرى، قرر النادى الأهلى توجيه الشكر إلى الإسبانى أوجستى بوش المدير الفني لفريق كرة السلة "رجال"، بعد تجربة ناجحة لسنوات طويلة حقق خلالها المدرب الإسباني الكثير من البطولات المحلية والأفريقية.

وانتهى عقد أوجستى بوش مع الأهلى بنهاية الموسم، ويتواجد أوجستى في إسبانيا في الفترة الحالية في ظل انتهاء الموسم المحلى للأهلى، قبل أن يُخطره الأهلي بانتهاء علاقته بالأهلي الذي تولى تدريبه بعد فترة ناجحة أيضاً قضاها مع فريق السلة "رجال" بنادي الزمالك.