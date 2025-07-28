شكرا لقرائتكم خبر عن رتوش بسيطة تفصل الأهلى عن إتمام إجراءات بيع كوكا إلى قاسم باشا التركى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر، وإنهاء إجراءات بيع اللاعب إلى النادي التركي.

ووصل مسئولو الناديين إلى مراحل متقدمة من المفاوضات ويتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور قبل إتمام إجراءات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي.

ويتبقى موسم واحد في عقد كوكا مع الأهلي، وتجري المفاوضات على المبلغ الذي سيحصل عليه الأهلي والذي يرغب في الحصول على مبلغ مليون دولار، لإنهاء الصفقة.

على جانب آخر، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.

رحيل محمد عبد الله عن الأهلي، رغم قناعة الإسباني خوسيه ريبيرو بإمكانياته الفنية، نظرا لازدحام مركزه الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح، ما جعل فرصة رحيله الأفضل حتي يحصل على خبرات كافية.

ريبيرو منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر فى رحيل محمد عبد الله علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية حتى يستفيد اللاعب والنادي من المشاركة فى المباريات بالموسم الجديد.

ويواجه محمد عبد الله صعوبة فى المشاركة مع الأهلى بالموسم الجديد، بسبب العدد الكبير من اللاعبين فى مركز الجناح، مع وجود كل من محمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، بالإضافة إلي أحمد عبد القادر الذي لم يحسم موقفه حتى الآن.