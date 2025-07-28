شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم تراكتور بطل إيران 2 - 1 فى ختام معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره الأوروبي في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بالفوز على فريق تراكتور بطل الدوري الإيراني بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يتقدم الفريق الإيراني مع بداية الشوط الثاني، ورد بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق الهداف فيستون ماييلي من تمريرة محمد الشيبي، قبل أن يسجل مدافع تراكتور الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعدما فشل في التعامل مع تمريرة قوية من عبد الرحمن مجدي.

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني بالوافد الجديد، البرازيلي إيفرتون داسيلفا، قبل أن يجري عدة تبديلات مع الدقيقة 60، بمشاركة الحارس زياد هيثم، وكذلك كريم حافظ ومحمود مرعي وأحمد سامي وطارق علاء، ومهند لاشين وعبد الرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة ومحمد رضا بوبو ومروان حمدي.