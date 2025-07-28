شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ بنتايج ومصدق على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأمثل، بسب الإصابة التي تعرضا لها فى معسكر الفريق الأخير، وكانت عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى بنتايج ومصدق مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بجانب الركض حول الملعب فى إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية أمس، الأحد، بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.