محمد عبد السميع يتعرض لإصابة قوية فى ودية الإسماعيلى وزد

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلي، لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وذلك خلال مشاركته بمواجهة زد الودية المقامة حاليا بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

وتم استبدال اللاعب فور تعرضه للإصابة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لاستعادة جهوده في أسرع وقت.

ويلتقي الفريق في الوقت الحالي منافسه زد ضمن سلسلة تجاربه الودية استعدادا للمشاركة بالنسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة زد هى السادسة التى يخوضها الفريق استعدادا للدورى، والثالثة فى معسكر برج العرب بعدما لعب أمام سبورتنج والسكة الحديد مودرن.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراتان وديتان خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى كلا من: زد، اليوم الإثنين، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 5 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وأخيرا التعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله.

ونجح مسئولو الإسماعيلى فى الوصول لاتفاق مع البوركينابي إيريك تراورى لاعب وسط الفريق للاستمرار فى الموسم المقبل، من ظل إيقاف القيد الذى يعانى منه الدراويش.

وينضم البوركينابي إيريك تراورى لاعب وسط الإسماعيلى اليوم، الإثنين، لمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد 2025/ 2026.

ويصل إيريك تراورى في الثامنة مساء اليوم قادماً من بوركينا فاسو، بعدما توصل مسئولو نادى الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن لاتفاق مع اللاعب لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.