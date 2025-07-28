شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد معالي ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد معه لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجه المغربي، وشارك عبد الحميد معالي في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب التدريبات الفنية مع زملائه بالفريق.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية أمس الأحد بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

عبد الحميد معالي: لم أتردد لحظة فى قبول عرض الزمالك.. وأعد الجمهور بالبطولات

وأعرب المغربي عبد الحميد معالي ، لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادماً من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال معالى فى تصريحات خاصة للمركز الإعلامي، "لم أتردد لحظة فى قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء".

وشدد عبد الحميد معالي على أنه سعيد بالأجواء داخل نادي الزمالك ، وحالة الترحاب والحب التي وجدها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني.

وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي من أجل الظهور بأفضل مستوى، موضحاً أنه يطمح فى تحقيق كافة البطولات التى سيشارك فيها مع الفريق الأبيض.

واختتم عبد الحميد معالي تصريحاته قائلاً، "أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة فى مصر وأفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق كي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات".