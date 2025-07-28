الامارات | "مربط العليا" يحصد لقب البطل الذهبي لفئة الفحول في بومبادور الفرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الحصان فينكس المملوك للشيخة علياء بنت فيصل بن خالد بن محمد القاسمي (مربط العليا) يوم أمس في بومبادور – فرنسا بلقب البطل الذهبي بالإجماع لفئة الفحول، فيما أحرزت الفرس بيلا إيلينقت الميدالية الفضية لفئة الأفراس.

وأهدت الشيخة علياء القاسمي هذا الإنجاز لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدة استمرار خطط المربط في التوسع بالمملكة المتحدة في مجال الإنتاج والعروض إلى جانب فتح مزرعة الإمارات للجمهور خلال العام القادم لدعم الشباب وتشجيعهم على الانخراط في عالم الخيل العربية الأصيلة.

وأشارت إلى أن هذا النجاح الكبير يعود إلى دعم القيادة الرشيدة معربة عن شكرها لوالدها الذي لعب دوراً كبيراً في قيادة الرياضة في الدولة خلال توليه وزارة الشباب والرياضة سابقاً، ما كان له الأثر الكبير في ترسيخ مكانة الخيل العربية ورفع راية الدولة عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

كان مربط العليا قد افتتح موسم عروض الخيول العربية في أوروبا في يونيو 2025 بفوز ذهبي في بطولة “سيتي أوف كينقز” لجمال الخيول العربية في فرنسا.