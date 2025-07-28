الامارات | ماجدة الكتبي تحرز برونزية آسيا لناشئات التايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت لاعبة المنتخب الوطني ماجدة الكتبي، بالميدالية البرونزية التي حققتها في بطولة آسيا للناشئين والشباب، في وزن تحت 44 لفئة الناشئين، المُقامة حاليًا في مدينة كوتشنج بماليزيا.

وحقّقت الكتبي فوزًا مستحقًا في المباراة الأولى على بطلة منتخب منغوليا، وفي المبارة الثانية على لاعبة منتخب لبنان، بينما خسرت نصف النهائي أمام البطلة الكورية 8-6.

وقدّم الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، التهنئة إلى قيادة دولة الإمارات بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، الذي يعد أول ميدالية نسائية بتاريخ دولة الامارات في مشاركات التايكواندو الآسيوية، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد، كما توجّه الزيودي بالشكر للبطلة وذويها على هذا الإنجاز المُشرف، كما شكر الجهاز الفني والإداري المرافق لها.

ويعد إنجاز لاعبة منتخب الامارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، هي الميدالية الأولى التي تحصل عليها الناشئات في لعبة التايكواندو في دولة الإمارات.