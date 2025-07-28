بطولة إيطاليا: كيفو يريد إبقاء إنتر "على القمة"

الرياص - اسماء السيد - روما : يرغب المدرب الروماني لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم كريستيان كيفو بـ"إبقاء النادي على القمة"، معترفا خلال تقديمه الرسمي الإثنين بأن "حقبة جديدة بدأت" بعد رحيل سيموني إينزاغي.

وقال كيفو "لا أنظر إلى الماضي، وليس لدينا أية نية للانتقام. ببساطة ورثت فريقا والتزاما: إبقاؤه على القمة".

وتابع "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف. أثبتت هذه المجموعة وحدتها ورغبتها بالبقاء على قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية".

وأكّد لاعب إنتر السابق الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق مباشرة قبل انطلاق كأس العالم للأندية حيث انتهت مغامرته في دور الـ16 "تبدأ حقبة جديدة مع مدرب جديد، مع أسلوب لعب أكثر عمودية، لكننا نملك مجموعة من اللاعبين من ذوي القيمة والخبرة".

وفشل إنتر الذي حقق لقب الدوري المحلي للمرة العشرين في تاريخه عام 2024، في المحافظة على لقبه بعدما خسره بفارق نقطة واحدة عن بطل الموسم الماضي نابولي، قبل أن يتعرّض لخسارة فادحة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا (0 5).

في أعقاب ذلك، قرر مدربه منذ 2021 سيموني إينزاغي ترك ومنصبه والالتحاق بالهلال السعودي.

وفاجأ تعيين كيفو الذي تقتصر تجربته كمدرب في الدوري المحلي على 13 مباراة فقط تولى خلالها الإشراف على بارما، العديد من المراقبين.

لكن القرار حظي بدفاع رئيس النادي بيبي ماروتا "على عكس ما قرأته أو سمعته، لم يكن كريستيان خيارا بديلا. إنه المدرب الذي أردناه والقائد الذي سيفتح لنا صفحة جديد".

وأضاف ماروتا "لديه ميزة مقارنة بالبقية: يعرف النادي وقيمه، فقد دافع عن ألوانه ودرّب فيه".

ولعب كيفو (44 عاما) وهو دولي روماني سابق، بقميص إنتر منذ 2007 وحتى 2014، قبل بداية مسيرته التدريبية داخل أسوار "النيراتزوري"، بداية مع فريق الشباب من 2018 وحتى 2021، ثم على رأس الفريق الرديف من 2021 وحتى 2024.

وأردف ماروتا "نبدأ مع نفس الطموحات السابقة (...). نريد الفوز، هذا هدف الملّاك، مجلس الإدارة والمدرب".